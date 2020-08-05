На коттедж Олега Тинькова напали грабители

Неизвестный взломал два сейфа и украл вещи на сумму более одного миллиона рублей.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кража из коттеджа бизнесмена произошла в Никольском тупике в Москве.