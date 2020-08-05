Неизвестный взломал два сейфа и украл вещи на сумму более одного миллиона рублей.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, кража из коттеджа бизнесмена произошла в Никольском тупике в Москве.
"Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф", — заявил собеседник агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.