Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Рыба поймала украинца и утащила на дно
Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства
Онищенко подтвердил опасность компьютерной томографии
Власти Крыма планируют узаконить гостевые дома
Тело таджикского блогера обнаружено в Санкт-Петербурге
Археологи обнаружили древний корабль с амфорами
Украина устроит "распродажу" тюрем
Ортопед рассказал, как правильно выбрать подушку для сна
Жириновский оценил риск возникновения военного мятежа в Белоруссии

В Крыму хотят вызвать искусственный дождь

Россия » Юг » Симферополь

Власти Крыма хотят искусственно вызвать дождь, поэтому они объявили тендер на проведение экспериментальных авиационных работ, их оценили в 25,5 млн рублей.

"Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым", — сказано в заявке на портале госзакупок.

Последние материалы
Маркедонов: минская группа ситуацию в Карабахе не исправит
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Зоологи назвали причины "независимости" домашних кошек
Роман Вильфанд: о работе метеоролога, её сложностях и прогнозе на лето
В РФ появится музей-заповедник "Родина Петра Семёнова-Тян-Шанского"
Рыба поймала украинца и утащила на дно
Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства
Историк Пензенский: в предсказаниях Нострадамуса нет ничего пугающего
Федор Лисицын: о коронавирусе и других страшных эпидемиях
Онищенко подтвердил опасность компьютерной томографии
Популярное
Новости Белоруссии
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.

"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Новости Украины
СРОЧНО: Лукашенко объявил экстренную мобилизацию
Общество
В России могут полностью отменить пенсии
Мир. Новости мира
СМИ: Запад должен быть готов к "августовскому сюрпризу Путина"
Василий Амирджанов "Депутат" Наливкин стал образом фейкового реализма Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как конверсии стать двигателем прогресса Усам Оздемиров Любовь Степушова Коронавирус: кому удалась репетиция биологической войны? Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Депутатов Госдумы будут проверять на наличие двойного гражданства
Лукашенко оценил "нефтяные разборки" с Россией
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
"Не хватало фактуры": что не сказали хабаровчанам при аресте Фургала
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Туристы рассказали про изнанку российских курортов
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Россия потребовала немедленно отпустить россиян, задержанных в Минске
Муж Гагариной обрадовался шумихе в СМИ
"Полыхать будет до Дальнего Востока": Лукашенко угрожает России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ