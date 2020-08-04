Власти Крыма хотят искусственно вызвать дождь, поэтому они объявили тендер на проведение экспериментальных авиационных работ, их оценили в 25,5 млн рублей.
"Выполнение экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков для увеличения притока воды в водные объекты Республики Крым", — сказано в заявке на портале госзакупок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.