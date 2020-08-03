Михаил Дегтярёв оценил хабаровчан

Свободными и трудолюбивыми людьми назвал жителей Хабаровска Михаил Дегтярёв. Врио губернатора Хабаровского края встал на защиту местных жителей.

Он призвал журналистов "не демонизировать" хабаровчан.

"Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык", — заявил Дегтярёв.

Для этого в регионе будет создан народный совет, а встречи с главой региона будут проходить в прямом эфире местных телеканалов.

Напомним, что бывший депутат Госдумы Михаил Дегтярёв был назначен врио губернатора Хабаровского края после ареста Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств в 2000-х годах. Сегодня стало известно, что Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Он был основным правозащитником, но у Фургала осталось два адвоката.