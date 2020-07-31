В Хабаровске арестовали блогера, который освещал митинги

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, блогер Алексей Романов арестован Центральным районным судом Хабаровска.

Как сообщает местный портал DVHab, блогера задержали по статье о нарушении порядка организации или проведения собрания, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП).

Известно, что Романов телеведущий и журналист Хабаровска, аудитория его YouTube-канала составляет 316 тысяч подписчиков.