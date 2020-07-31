В России трудятся более одиннадцати миллионов граждан, которые уже вышли на пенсию.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР, в связи с ежегодным перерасчетом сумма пенсии с первого августа вырастет для данной категории граждан.
По словам ведомства, сумма прибавки напрямую зависит от размера зарплаты пенсионера.
Максимальная прибавка составит 279 рублей.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".