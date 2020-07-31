Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа

В России трудятся более одиннадцати миллионов граждан, которые уже вышли на пенсию.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР, в связи с ежегодным перерасчетом сумма пенсии с первого августа вырастет для данной категории граждан.

По словам ведомства, сумма прибавки напрямую зависит от размера зарплаты пенсионера.

Максимальная прибавка составит 279 рублей.