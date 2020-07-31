Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах, спасатели и полиция выяснили на месте, что возгорания не было, пострадавших нет.
По словам собеседника агентства, в полицию позвонил 74-летний мужчина и сообщил, что на его кухонной плите подгорел суп.
В настоящее время по данному инциденту разбирается участковый уполномоченный полиции.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".