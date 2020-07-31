Москвич вызвал наряд полиции из-за подгоревшего супа

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах, спасатели и полиция выяснили на месте, что возгорания не было, пострадавших нет.

По словам собеседника агентства, в полицию позвонил 74-летний мужчина и сообщил, что на его кухонной плите подгорел суп.

В настоящее время по данному инциденту разбирается участковый уполномоченный полиции.