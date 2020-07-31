Дегтярёв обвинил Сергея Шнурова в "интервью ради хайпа"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтярёв считает, что музыкант Сергей Шнуров взял у него интервью ради того, чтобы "попиариться".

"Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края", — заявил Дегтярёв в эфире телеканала "Губерния".

Дегтярёв уверен, что Шнуров брал это интервью для себя.