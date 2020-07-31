Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтярёв считает, что музыкант Сергей Шнуров взял у него интервью ради того, чтобы "попиариться".
"Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края", — заявил Дегтярёв в эфире телеканала "Губерния".
Дегтярёв уверен, что Шнуров брал это интервью для себя.
"Он очень хорошо чувствует, где надо и как надо ловить волну", — добавил врио губернатора Хабаровского края.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".