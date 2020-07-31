Студентов вузов обяжут носить маски

Новый учебный год в стране начнется с новых требований к высшим учебным заведениям. Так, студентов обяжут приходить в вуз в медицинских масках, пишет РИА Новости.

"Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики коронавирусной инфекции", — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он уточнил, что маски могут не надевать студенты, уже переболевшие инфекцией, если они предоставят справку о наличии антител к COVID-19.