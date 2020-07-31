Анапский районный суд назначил хулигану штраф в размере двухсот тысяч рублей.
По информации портала РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда, в августе 2019 года посетитель тира вел себя агрессивно по отношению к сотруднице, плюнул ей в лицо и бросил в голову винтовку.
Причиной конфликта стал отказ девушки обслуживать компанию подвыпивших мужчин.
Дебоширом оказался 39-летний житель Крымского района, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".