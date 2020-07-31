Жителя Анапы осудили за нападение на сотрудницу тира

Анапский районный суд назначил хулигану штраф в размере двухсот тысяч рублей.

По информации портала РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда, в августе 2019 года посетитель тира вел себя агрессивно по отношению к сотруднице, плюнул ей в лицо и бросил в голову винтовку.

Причиной конфликта стал отказ девушки обслуживать компанию подвыпивших мужчин.

Дебоширом оказался 39-летний житель Крымского района, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".