На турбазе Алтайского края обнаружены тела четырех человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, тела обнаружили после вскрытия двери.

Со слов источника, люди долгое время не выходили из своего номера, также не отвечали на стуки в дверь. Сотрудники турбазы посчитали, что люди отдыхают и не беспокоили их. Когда пришло время выселяться, тогда администраторы и обнаружили страшную картину.

Откуда приехали отдыхающие, предстоит выяснить следствию. Известно, что заселились двое мужчин, женщина и десятилетний ребенок.

Следов насильственной смерти не обнаружено. Не исключается версия, что постояльцы отравились. Следствию предстоит выяснить причины случившегося.