Иркутского учителя осудили за педофилию

58-летний преподаватель одной из школ Иркутской области приговорен к шестнадцати годам колонии за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

"Он признан виновным в совершении 9 эпизодов", — приводит слова представителя управления Следственного комитета "Газета.ru".

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет работал учителем. От его действий пострадали семь девочек, которым не было четырнадцати лет. Педофила задержали в 2016 году, он дал признательные показания.