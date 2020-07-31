Больше 179 тысяч москвичей победили COVID

У 25,5% новых инфицированных в России не было внешних проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах России. Традиционно, наибольший прирост в Москве. За сутки в столице коронавирус подхватили 695 человек. Это больше, чем в предыдущие дни. За сутки скончались 14 инфицированных коронавирусом москвичей. Выздороветь смогли уже 179 168 жителей столицы, имевших положительные результаты тестов на COVID. Из них за последние сутки выздоровели 1260 пациентов.

В Свердловской области число зараженных выросло на 210 человек, в Ханты-Мансийском АО — на 171 человека, в Санкт-Петербурге — на 159, в Подмосковье — на 150. В Нижегородской области коронавирусом заразились 145 местных жителей, в Красноярском кране — 145, в Иркутской области — 140, в Мурманской области — 139.

Относительно спокойно ситуация складывается в четырех регионах России. В Севестополе количество инфицированных выросло на одного человека. Такой же прирост в Ненецком АО. В Еврейской АО два новых случая, в Карачаево-Черкессии — девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 482 новых случая заражения COVID. 161 человек скончался, 8 755 пациентов выздоровели.