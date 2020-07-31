Правительство Якутии возглавил экс-врио главы Приморья

Председателем правительства Якутии стал Андрей Тарасенко. Ранее он делал попытки стать губернатором Приморья.

Осенью 2017 года Тарасенко исполнял обязанности главы региона, а в 2018 году баллотировался на пост губернатора. Результаты выборов признали недействительными, Тарасенко свою кандидатуру снял.

Новым местом работы стало Федеральное агентство морского и речного транспорта, где он занял позицию заместителя руководителя. Сегодня стало известно о его новом назначении в правительстве Якутии.

Представляя его министрам, глава региона Айсен Николаев поставил несколько первоочередных задач, а именно:

развитие Арктической зоны;

решение проблем транспортной инфраструктуры;

взаимодействие с федеральным кабинетом министров и госкорпорациями.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Якутии предстоит стать вынужденными переселенцами. Это связано с изменениями климата: в регионе начинает таять вечная мерзлота