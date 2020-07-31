Председателем правительства Якутии стал Андрей Тарасенко. Ранее он делал попытки стать губернатором Приморья.
Осенью 2017 года Тарасенко исполнял обязанности главы региона, а в 2018 году баллотировался на пост губернатора. Результаты выборов признали недействительными, Тарасенко свою кандидатуру снял.
Новым местом работы стало Федеральное агентство морского и речного транспорта, где он занял позицию заместителя руководителя. Сегодня стало известно о его новом назначении в правительстве Якутии.
Представляя его министрам, глава региона Айсен Николаев поставил несколько первоочередных задач, а именно:
Ранее "Правда.Ру" писала, что Якутии предстоит стать вынужденными переселенцами. Это связано с изменениями климата: в регионе начинает таять вечная мерзлота
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".