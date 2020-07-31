Столичные магазины оштрафовали на 300 млн за нарушение масочного режима

Штрафы на общую сумму в триста миллионов рублей были выписаны магазинам, посетители или сотрудники которых не соблюдали масочный режим.

"В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах", — приводит слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка агентство ТАСС.

Он добавил, что несколько магазинов и вовсе пришлось закрыть из-за жалоб покупателей.