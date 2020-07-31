Штрафы на общую сумму в триста миллионов рублей были выписаны магазинам, посетители или сотрудники которых не соблюдали масочный режим.
"В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах", — приводит слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка агентство ТАСС.
Он добавил, что несколько магазинов и вовсе пришлось закрыть из-за жалоб покупателей.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".