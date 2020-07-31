В Хабаровске предложено не пускать в губернаторы чужаков

В хабаровскую областную Думу поступило предложение о внесении изменения в краевой Устав.
А точнее, в ту его часть, где прописаны положения о выборах губернатора. Автором инициативы стал недавно (уже после громкой отставки Сергея Фургала) вышедший из рядов ЛДПР депутат Пётр Емельянов.
Он предлагает ввести ценз оседлости для кандидатов на пост хабаровского губернатора. О своей инициативе парламентарий сообщил в "Инстаграм".
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ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДОЛЖЕН ТУТ ЖИТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ ⠀ Сегодня, пользуясь правом законодательной инициативны, я внёс законопроект о внесении изменений в Устав Хабаровского края. ⠀ Я считаю, что Губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке. ⠀ Надеюсь, коллеги по @duma.khv меня поддержат. ⠀ #емельяноврядом #голосДВ
Документ опубликован на сайте хабаровской Думы.
Согласно тексту законопроекта, претендовать на кресло краевого губернатора может только человек, проживший в крае не менее 10 лет, знающий "общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края".
А еще кандидат должен быть "авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края".
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".