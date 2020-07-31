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В Хабаровске предложено не пускать в губернаторы чужаков

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В хабаровскую областную Думу поступило предложение о внесении изменения в краевой Устав.

А точнее, в ту его часть, где прописаны положения о выборах губернатора. Автором инициативы стал недавно (уже после громкой отставки Сергея Фургала) вышедший из рядов ЛДПР депутат Пётр Емельянов.

Он предлагает ввести ценз оседлости для кандидатов на пост хабаровского губернатора. О своей инициативе парламентарий сообщил в "Инстаграм".

 
 
 
 
 
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ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДОЛЖЕН ТУТ ЖИТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ ⠀ Сегодня, пользуясь правом законодательной инициативны, я внёс законопроект о внесении изменений в Устав Хабаровского края. ⠀ Я считаю, что Губернатором региона может быть только человек, проживший в регионе не менее 10 лет. Для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке. ⠀ Надеюсь, коллеги по @duma.khv меня поддержат. ⠀ #емельяноврядом #голосДВ

Публикация от Емельянов Петр Сергеевич (@petrduma)29 Июл 2020 в 9:23 PDT

Документ опубликован на сайте хабаровской Думы.

Согласно тексту законопроекта, претендовать на кресло краевого губернатора может только человек, проживший в крае не менее 10 лет, знающий "общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края".

А еще кандидат должен быть "авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края". 

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