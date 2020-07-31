В Хабаровске предложено не пускать в губернаторы чужаков

В хабаровскую областную Думу поступило предложение о внесении изменения в краевой Устав.

А точнее, в ту его часть, где прописаны положения о выборах губернатора. Автором инициативы стал недавно (уже после громкой отставки Сергея Фургала) вышедший из рядов ЛДПР депутат Пётр Емельянов.

Он предлагает ввести ценз оседлости для кандидатов на пост хабаровского губернатора. О своей инициативе парламентарий сообщил в "Инстаграм".

Документ опубликован на сайте хабаровской Думы.

Согласно тексту законопроекта, претендовать на кресло краевого губернатора может только человек, проживший в крае не менее 10 лет, знающий "общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края".

А еще кандидат должен быть "авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края".