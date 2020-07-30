По информации ТАСС, во время ремонтных работ в районе Хорошевского шоссе повредили газопровод.
Известно, что в настоящее время происходит эвакуация жителей нескольких жилых домов.
"В районе дома № 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация людей близлежащих жилых домов", — рассказал агентству источник в экстренных службах.
Уточняется, что возгорания на месте происшествия не обнаружено.
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