Жителей нескольких домов на севере Москвы эвакуируют из-за газа

По информации ТАСС, во время ремонтных работ в районе Хорошевского шоссе повредили газопровод.

Известно, что в настоящее время происходит эвакуация жителей нескольких жилых домов.

"В районе дома № 43 по Хорошевскому шоссе при ремонтных работах был поврежден магистральный газопровод. Идет эвакуация людей близлежащих жилых домов", — рассказал агентству источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорания на месте происшествия не обнаружено.