Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Бывший депутат Рады рассказал, откуда поступали деньги на Майдан
Instagram удалил публикацию Мадонны о коронавирусе
Больше 70 тысяч американцев заболели COVID за сутки
Депутат предложил ввести ценз оседлости для кандидатов в губернаторы
МИД России обратил внимание ЕС на "обезвоживание" Крыма
Адвокат рассказал когда Ефремову вынесут приговор
"Манчестер Сити" купит Аке за 45 млн
Граждан еще 12 стран пустят в Евросоюз
Стоматолог опровергла мифы о возникновении кариеса

В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Россия

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, со следующего года для получения субсидий не потребуются справки об отсутствии задолженностей.

Мишустин рассказал, что все необходимые данные будут собираться единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

По информации агентства "ТАСС", данное решение позволит избавить россиян от "бумажной волокиты".

Последние материалы
Бывший депутат Рады рассказал, откуда поступали деньги на Майдан
Instagram удалил публикацию Мадонны о коронавирусе
Больше 70 тысяч американцев заболели COVID за сутки
В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Депутат предложил ввести ценз оседлости для кандидатов в губернаторы
МИД России обратил внимание ЕС на "обезвоживание" Крыма
Адвокат рассказал когда Ефремову вынесут приговор
"Манчестер Сити" купит Аке за 45 млн
Граждан еще 12 стран пустят в Евросоюз
Стоматолог опровергла мифы о возникновении кариеса
Популярное
Мир. Новости мира
"Китай — сплошная боле﻿вая точка": что грозит сверхдержаве

Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.

"Китай — сплошная боле﻿вая точка": что грозит сверхдержаве
Карантин в Казахстане продлён
Другие
Карантин в Казахстане продлён
Новости Белоруссии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Новости Белоруссии
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Василий Амирджанов Фальсификацию истории перепутали с ее оценками Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства Руслан Веснянко Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер
Комментарии
Фальсификацию истории перепутали с ее оценками
Росстат признал: многие россияне недоедают
Росстат признал: многие россияне недоедают
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Печаль обманутых дольщиков продлится из-за документов в регионах
Новый свиной грипп может стать супер-пандемией
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Отношения РФ и США: было ли когда-то хуже?
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Депутатов Госдумы будут проверять на наличие двойного гражданства
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Америка разваливается
Ивлеева рассказала, как переносит заражение коронавирусом
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ