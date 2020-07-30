В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, со следующего года для получения субсидий не потребуются справки об отсутствии задолженностей.

Мишустин рассказал, что все необходимые данные будут собираться единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

По информации агентства "ТАСС", данное решение позволит избавить россиян от "бумажной волокиты".