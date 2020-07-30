По информации агентства "Известия", осадки замечены очевидцами на юго-западе Москвы.

Со слов главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, подобное явление наблюдается каждый год.

"Это мелкие градины, которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке. Поэтому они имеют окраску, характерную для твердых осадков. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает каждый год", — заявила Макарова.