Головинский суд в Москве приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы.
По информации агентства РИА "Новости", студент из Техаса поругался с проходящими мимо него женщинами, которые позже и вызвали полицейских.
Рид не собирался успокаиваться, и во время его доставки в отделение полиции он ударил сотрудника полиции и попытался напасть на водителя.
Иностранца признали виновным по статье "Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".
Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.