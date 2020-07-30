В Москве студента из США осудили за драку с полицейскими

Головинский суд в Москве приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы.

По информации агентства РИА "Новости", студент из Техаса поругался с проходящими мимо него женщинами, которые позже и вызвали полицейских.

Рид не собирался успокаиваться, и во время его доставки в отделение полиции он ударил сотрудника полиции и попытался напасть на водителя.

Иностранца признали виновным по статье "Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".

Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.