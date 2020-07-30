У Фургала кончились деньги на адвокатов

Несколько адвокатов будут защищать Сергея Фургала. Но на их оплату у семьи бывшего губернатора Хабаровского края нет денег.

Скинуться на защиту экс-главы региона предложили неравнодушным россиянам.

"Мы решили создать фонд помощи, но на его создание могло уйти до четырёх месяцев. Было принято другое решение, и была нанята адвокатская коллегия для защиты Сергея Ивановича, и деньги будут поступать на расчётный счёт для оплаты адвокатов", — заявила в видеообращении сестра политика Галина.

Пост опубликован в официальном аккаунте краевого отделения ЛДПР в социальной сети. Родственники обещают, что будут отчитываться за каждый потраченный рубль.

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации убийств, произошедших в 2000-х годах. Политика арестовали, сейчас он находится в столичном СИЗО "Лефортово". Свою вину Фургал отрицает. Между тем президент России отстранил его от должности "в связи с утратой доверия".

Ранее "Правда.Ру" писала, что незадолго до ареста Сергей Фургал встречался с Андреем Кареповым. Он проходит по делу об убийстве двух бизнесменов в 2004 и 2005 годах.