Москвичей приглашают поработать в коворкингах

В Москве 12 коворкингов вернулись к привычному режиму работы. Они ждут посетителей.

Информацию подтвердили в столичной мэрии.

"В 12 из 36 городских технопарков есть коворкинги, все они возобновили работу по обычному графику и почти вернулись к прежним показателям посещаемости. Некоторые коворкинги в ближайшее время планируют увеличение числа арендаторов или перепланировку для создания более комфортного интерьера", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Посетителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Помещения будут регулярно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России в докризисный период резко вырос спрос на коворкинги. Спрос на них в первом квартале 2019 года увеличился почти втрое. Это привело к тому, что средние цены за год по всей России выросли на 47%, до 19,02 млн руб. По мнению аналитиков, высокий интерес к покупке коворкингов связан с заметным ростом популярности формата у арендаторов. Спрос на коворкинги за последние два года вырос на 11%.

Для справки

Коворкинг (в переводе с англ.яз. "сотрудничество") в широком смысле называется подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; а в узком — подобное пространство, коллективный офис.