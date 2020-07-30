Число инфицированных COVID в Москве выросло на 678 человек

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 регионах России. У 24,7% из новых инфицированных не было внешних проявлений болезни.

В Москве прирост составил 678 человек. Скончались 12 пациентов, выздоровели — 1471 человек. Число новых заражённых на 9% меньше, чем месяц назад.

Новые случаи по возрасту распределены следующим образом:

🔹 47,6% — от 18 до 45 лет.

🔹 28,6% — от 46 до 65 лет.

🔹 12,8% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,5% — старше 80 лет.

🔹 5,5% — дети.

Следом за столицей идёт Свердловская область. Здесь за сутки коронавирусом заболели 215 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе 172 новых случая, в Санкт-Петербурге — 162, в Нижегородской области — 158, в Иркутской области — 148, в Мурманской области — 146, в Подмосковье — 144, в Красноярском крае — 141, в Ростовской области — 134.

Лучше всего ситуация с коронавирусом складывается в четырёх регионах, где за сутки COVID был диагностирован меньше, чем у десятка местных жителей. В Севастополе инфекцию подхватил один человек, в Еврейской АО — трое, в Ненецком АО — пятеро, в Костромской области — девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом. 129 пациентов скончались, 9 322 человека выздоровели.