Заседание регионального парламента пришлось прервать из-за конфликта между его участниками.
По версии первого зампреда заксобрания Ульяновской области Василия Гвоздева, драку спровоцировали представители партии "КПРФ".
"По данному факту проводится проверка", — приводит слова представителя УМВД агентство РИА "Новости".
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.