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В Москве с начала августа заработают кинотеатры

Россия » Центр » Москва

Билеты будут продаваться на места, расстояние между которыми составляет более полутора метров.

По информации портала "Вести.ru", продукты, в том числе попкорн и кофе, будут упакованы в специальные стерильные коробки.

А киоски по продаже билетов будут обрабатываться после каждого посетителя или раз в пятнадцать минут.

Известно, что с первого августа московские кинотеатры готовы показать около десяти премьер.

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