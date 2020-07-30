Билеты будут продаваться на места, расстояние между которыми составляет более полутора метров.
По информации портала "Вести.ru", продукты, в том числе попкорн и кофе, будут упакованы в специальные стерильные коробки.
А киоски по продаже билетов будут обрабатываться после каждого посетителя или раз в пятнадцать минут.
Известно, что с первого августа московские кинотеатры готовы показать около десяти премьер.
Китай — серьезный противник или, наоборот, "легкая добыча" политически? Рассуждает китаист, автор книги "Некоронованные короли красного Китая: Кланы и политические группировки КНР" Николай Вавилов.