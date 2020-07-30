В Москве с начала августа заработают кинотеатры

Билеты будут продаваться на места, расстояние между которыми составляет более полутора метров.

По информации портала "Вести.ru", продукты, в том числе попкорн и кофе, будут упакованы в специальные стерильные коробки.

А киоски по продаже билетов будут обрабатываться после каждого посетителя или раз в пятнадцать минут.

Известно, что с первого августа московские кинотеатры готовы показать около десяти премьер.