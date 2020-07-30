Пермские школьники попали под машину при переходе дороги

Водитель легкового автомобиля Ford Focus наехал на детей, которые вместе с велосипедами переходили дорогу в неположенном месте.

Авария произошла вечером среды, 29 июля, в районе улицы Ракитной в Орджоникидзевском районе.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД сообщает о том, что четыре школьника получили травмы различной степени тяжести.