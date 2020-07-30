Вильфанд предупредил о приближающемся похолодании

Жителям европейской и азиатской частей страны стоит быть готовыми к ощутимому похолоданию.
Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ:
"Циклонические образования из Скандинавии принесут нам не только понижение температур, но и ветер, дожди, грозы. Особенно сильно влияние циклона ощутят жители Карелии, Ленинградской, псковской и Новгородской областей, а также Коми и Архангельска".
По словам синоптика, на западе ЦФО ожидаются сильные дожди.
"Да и в целом в центральной части России похолодает градуса на 3-4", — сказал Вильфанд.