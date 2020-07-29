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Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе

Россия » Центр » Москва

Данные меры необходимы для избежания неприятных последствий из-за непогоды.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

В пресс-службе МЧС по столичному региону предупредили о сильном ливне с грозами с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля.

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