Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе

Данные меры необходимы для избежания неприятных последствий из-за непогоды.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

В пресс-службе МЧС по столичному региону предупредили о сильном ливне с грозами с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля.