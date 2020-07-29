Данные меры необходимы для избежания неприятных последствий из-за непогоды.
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.
В пресс-службе МЧС по столичному региону предупредили о сильном ливне с грозами с 18:00 29 июля до 3:00 30 июля.
Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту