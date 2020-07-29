Пермскую школьницу обвинили в надругательстве над мемориалом

Тринадцатилетняя девочка планировала украсть венок с памятника ветеранам Великой Отечественной войны, но не решилась.

С помощью своих подруг она записала короткий видеоролик для социальных сетей.

"Катакомба! Помогите! Красиво, да?", — скандирует школьница в опубликованном видеоролике.

Правоохранительные органы смогли найти осквернительницу. Родителям девочки придется выплатить штраф за поступок своего ребенка.