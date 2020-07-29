По версии следствия, в августе 2019 года подсудимый узнал об избиении своего брата, после чего купил бензин, пришел на предполагаемое место происшествия и по ошибке поджег первого встречного человека.
Потерпевший скончался в больнице из-за сильных ожогов. По информации пресс-службы прокуратуры, суд приговорил мужчину к семнадцати годам колонии строгого режима.
"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.
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