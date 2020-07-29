Жителя Москвы приговорили к 17 годам колонии за поджог человека

По версии следствия, в августе 2019 года подсудимый узнал об избиении своего брата, после чего купил бензин, пришел на предполагаемое место происшествия и по ошибке поджег первого встречного человека.

Потерпевший скончался в больнице из-за сильных ожогов. По информации пресс-службы прокуратуры, суд приговорил мужчину к семнадцати годам колонии строгого режима.

"Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.