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В Москве пьяный пассажир метро распылил газовый балончик

Россия » Центр » Москва

У мужчины не было причин для использования газового балончика в вагоне метрополитена.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России, инцидент произошел на станции метро "Пролетарская".

Пассажиры пожаловались на мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который распылил содержимое газового балончика.

"Трое очевидцев произошедшего, указавшие на мужчину, позже в отделе полиции написали заявления", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Против нарушителя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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