Списки абитуриентов появятся на сайте МГУ в середине августа

Рейтинговые списки абитуриентов Московского государственного университета будут опубликованы 19 августа. Их разместят на сайте вуза.

Далее состоится приоритетное зачисление абитуриентов, которые поступают без вступительных экзаменов и на квотированные места. Это произойдет 22 августа. А 24-го числа состоится основное зачисление, 26 — будут окончательно заполнены все места.

Как рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, 1 сентября в вузе состоится День первокурсника. Праздник ознаменует начало нового учебного года.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 1 сентября учебный год начнут 92% российских вузов. Остальные приступят к занятиям 14 сентября. При ухудшении эпидемиологической обстановки руководство вузов может принять решение о переносе начала учебного года, но не более чем на два месяца

В День знаний начнется учеба и у школьников. 1 сентября традиционно пройдут линейки, но они будут организованы с учетом всех мер предосторожности.