Карантин по бешенству ввели в Москве

Карантин по бешенству установили в Москве. Он распространяется на два района города.

Решение приняли в мэрии столицы. Сообщается, что бешенство было выявлено у нескольких домашних животных в Южном и Новомосковском административных округах.

Карантин будет действовать до 28 сентября. Жителям указанных районов запрещено вывозить с территории собак и кошек. Если животному все же необходимо покинуть пределы карантинной зоны, нужно получить справку от ветеринара о состоянии здоровья питомца. Также в это время запрещено проводить выставки животных. Эксперты не советуют в указанный период заводить новых питомцев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Китае выявили дефицит вакцины от бешенства. Проблема стала очевидна, когда в больницы все чаще начали поступать пациенты с жалобами на укусы кошек и собак.

Сообщается, что недостаток вакцины возник еще в мае-июне, потому что к этому времени иссяк запас лекарств, а новые не производились из-за вспышки коронавируса.