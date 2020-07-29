В Анапе перевернулся катер с десятью пассажирами

Известно, что прогулочное судно на большой скорости опрокинулось вблизи причала.

В катере "Касатка-1" находились десять пассажиров, все они оказались за бортом. Уточняется, что никто из туристов не пострадал.