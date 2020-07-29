Известно, что прогулочное судно на большой скорости опрокинулось вблизи причала.
В катере "Касатка-1" находились десять пассажиров, все они оказались за бортом. Уточняется, что никто из туристов не пострадал.
"Оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", — приводит слова представителя Московского межрегионального управления на транспорте Елены Марковской агентство ТАСС.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.