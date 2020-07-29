Путин проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в России

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на совещании обсудят готовность российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, а также к профилактике и лечению любых вирусных заболеваний.

Как известно, на совещании будут присутствовать представители Минздрава, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Проведение совещания президентом России Владимиром Путиным назначено на 29 августа.