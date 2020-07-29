Слушание по делу Михаила Ефремова перенесли на другой день

Заседание в Пресненском суде Москвы было перенесено на 30 июля этого года.

Причиной отложения слушания стала неявка адвоката, который должен представлять актёра.

По информации агентства РИА "Новости", правозащитник не явился на заседание по уважительным причинам.

Также известно о том, что сам Михаил Ефремов явился в суд в назначенное время.

Напомним, актёр Михаил Ефремов совершил смертельную автомобильную аварию восьмого июня 2020 года. Он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.