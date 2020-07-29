Больше 670 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки

Диагноз "коронавирус" в России получили жители 84 регионов России. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают врачи, у 26,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. В Москве инфекцию подхватил 671 человек. Выздоровели 625 пациентов, скончались 13 человек. Среди новых инфицированных

🔹54,4% — от 18 до 45 лет

🔹23,8% — от 46 до 65 лет

🔹11,8% — от 66 до 79 лет

🔹5,7% — старше 80 лет

🔹4,3% — дети

Больше двухсот новых случаев выявлено только в одном регионе — Свердловской области. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 223 местных жителя.

Всего в пяти регионах прирост составил больше 150 человек: Санкт-Петербург (+165), Иркутская область (+159), Мурманская область (+156), Нижегородская область (+154). А вот в шести регионах за сутки COVID заболели меньше десятка местных жителей. Так, в Севастополе три новых инфицированных, столько же в Ненецком автономном округе. В Еврейской АО четыре новых случая, в Карачаево-Черкессии — восемь, в Магаданской области и Забайкальском крае — по девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 475 новых коронавирусных больных. Вирус унес жизни 169 человек. Выздоровели 8 116 пациентов.