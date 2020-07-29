Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Из-за ложных тестов на COVID чуть не открыли дело в "дочке" "Роснефти"
Синоптики рассказали об августовской погоде в Москве
Эволюцию овощей и фруктов можно отследить по картинам художников
В "Слуге народа" смогли объяснить падение рейтинга
В Китае обнаружили окаменелое дерево возрастом 110 млн лет
Эксперт объяснил, как избавиться от слежки Google
Жорж Сен-Пьер отреагировал на предложение подраться с Хабибом
Дуров назвал, какие неудобства Apple доставляет своим пользователям
Слушание по делу Михаила Ефремова перенесли на другой день

Больше 670 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки

Россия

Диагноз "коронавирус" в России получили жители 84 регионов России. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают врачи, у 26,8% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. В Москве инфекцию подхватил 671 человек. Выздоровели 625 пациентов, скончались 13 человек. Среди новых инфицированных

🔹54,4% — от 18 до 45 лет

🔹23,8% — от 46 до 65 лет

🔹11,8% — от 66 до 79 лет

🔹5,7% — старше 80 лет

🔹4,3% — дети

Больше двухсот новых случаев выявлено только в одном регионе — Свердловской области. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 223 местных жителя.

Всего в пяти регионах прирост составил больше 150 человек: Санкт-Петербург (+165), Иркутская область (+159), Мурманская область (+156), Нижегородская область (+154). А вот в шести регионах за сутки COVID заболели меньше десятка местных жителей. Так, в Севастополе три новых инфицированных, столько же в Ненецком автономном округе. В Еврейской АО четыре новых случая, в Карачаево-Черкессии — восемь, в Магаданской области и Забайкальском крае — по девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 475 новых коронавирусных больных. Вирус унес жизни 169 человек. Выздоровели 8 116 пациентов.

Последние материалы
Археологи обнаружили в Турции 1700-летнюю статую
Песков прокомментировал заявления о российских фейках про коронавирус
Из-за ложных тестов на COVID чуть не открыли дело в "дочке" "Роснефти"
Синоптики рассказали об августовской погоде в Москве
Эволюцию овощей и фруктов можно отследить по картинам художников
В "Слуге народа" смогли объяснить падение рейтинга
В Китае обнаружили окаменелое дерево возрастом 110 млн лет
"Розовая" статистика Казахстана: что привело ко второй волне COVID-19
Больше 670 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Эксперт объяснил, как избавиться от слежки Google
Популярное
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов Руслан Веснянко Официальный Киев настроил против себя и Армению Руслан Веснянко Усам Оздемиров Шаткие основы национальной экономики Усам Оздемиров
Комментарии
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Фракция "Единая Россия" не поддерживает перенос единого дня голосования
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Пролетая над Лубянкой: чего выжидало ФСБ в делах Фургала и Сафронова?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ