В Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Портал kp.ru со ссылкой на МЧС, предупреждает о грозе и шквалистом ветре в среду, 29 июля.

По имеющейся информации, штормовое предупреждение будет действовать с 13:00 до 16:00 часов. Уточняется, что в Ленинградской области ливень может начаться уже после двенадцати часов дня.

Скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. В некоторых районах Санкт-Петербурга возможно выпадение осадков в виде града.