Портал kp.ru со ссылкой на МЧС, предупреждает о грозе и шквалистом ветре в среду, 29 июля.
По имеющейся информации, штормовое предупреждение будет действовать с 13:00 до 16:00 часов. Уточняется, что в Ленинградской области ливень может начаться уже после двенадцати часов дня.
Скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. В некоторых районах Санкт-Петербурга возможно выпадение осадков в виде града.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.