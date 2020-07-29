Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Уровень железа в крови влияет на продолжительность жизни
Вслед за Шатовым из "Зенита" ушёл Смольников
Онищенко рассказал об опасности отдыха в Турции
Жаклин Скотт скончалась на 90-м году жизни
S7 возобновит полёты в Турцию 10 августа
Исследователи разрабатывают таблетку, которая заменит спортзал
"Зенит" объявил об уходе Шатова
Доктор Мясников дал совет о правильном похудении
Новый препарат избавил мышей от облысения за две недели

В России выявлены ещё 5475 коронавирусных больных

Россия

Заражение коронавирусом в России всё чаще заканчивается смертью. За минувшие сутки от болезни скончались 169 человек.

Накануне сообщалось о 150 летальных исходах. Днём ранее вирус унёс жизни 85 пациентов. С начала эпидемии жертвами коронавируса стали 13 673 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране диагноз "коронавирус" получили ещё 5 475 человек. Это немногим больше, чем накануне. Вчера прирост был 5395, а днём ранее — 5635 человек. Всего в России зарегистрировано 828 990 случаев заражения COVID.

Выздороветь смогли уже 620 333 пациента. Из них за минувшие сутки — 8 116 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено больше 27,5 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа их сделано 242 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 260,6 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что названа ориентировочная цена на вакцину против коронавируса. По мнению американских экспертов, курс обойдется в 50-60 долларов, одна инъекция будет стоить 25-30 долларов. Такую цену стоит ждать в странах с "высоким уровнем дохода".

Последние материалы
Жаклин Скотт скончалась на 90-м году жизни
S7 возобновит полёты в Турцию 10 августа
Исследователи разрабатывают таблетку, которая заменит спортзал
"Зенит" объявил об уходе Шатова
Доктор Мясников дал совет о правильном похудении
Более 100 тыс. человек посетили за год "Мои социальные центры" в Москве
Новый препарат избавил мышей от облысения за две недели
Средний чек на набор первоклассника вырос на 55 процентов
В Приморье ввели запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним
Крупные соцсети откроют представительства в Турции
Популярное
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август

Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов Руслан Веснянко Официальный Киев настроил против себя и Армению Руслан Веснянко Усам Оздемиров Шаткие основы национальной экономики Усам Оздемиров
Комментарии
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Валерий Коровин: "Ефремов привык жить в игровой реальности"
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Фракция "Единая Россия" не поддерживает перенос единого дня голосования
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Пролетая над Лубянкой: чего выжидало ФСБ в делах Фургала и Сафронова?
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
США зовут Россию в коалицию против Китая: что делать
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
"Театр абсурда": Волочкова оценила штраф за нарушение карантина
Дегтярёв призвал прекратить митинги в поддержку Фургала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ