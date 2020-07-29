В России выявлены ещё 5475 коронавирусных больных

Заражение коронавирусом в России всё чаще заканчивается смертью. За минувшие сутки от болезни скончались 169 человек.

Накануне сообщалось о 150 летальных исходах. Днём ранее вирус унёс жизни 85 пациентов. С начала эпидемии жертвами коронавируса стали 13 673 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране диагноз "коронавирус" получили ещё 5 475 человек. Это немногим больше, чем накануне. Вчера прирост был 5395, а днём ранее — 5635 человек. Всего в России зарегистрировано 828 990 случаев заражения COVID.

Выздороветь смогли уже 620 333 пациента. Из них за минувшие сутки — 8 116 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено больше 27,5 миллиона тестов на коронавирус. За последние 24 часа их сделано 242 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 260,6 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что названа ориентировочная цена на вакцину против коронавируса. По мнению американских экспертов, курс обойдется в 50-60 долларов, одна инъекция будет стоить 25-30 долларов. Такую цену стоит ждать в странах с "высоким уровнем дохода".