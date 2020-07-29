Более 100 тыс. человек посетили за год "Мои социальные центры" в Москве

"Мои социальные центры" оказались востребованы у пожилых жителей столицы. Задача этих учреждений превратить старость в увлекательное путешествие.

Благодаря им после выхода на пенсию москвичи учатся чему-то новому, приобретают хобби и новых друзей, танцуют и занимаются творчеством.

"Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь — в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тысяч человек", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для пенсионеров было организовано свыше 3,5 тысячи мероприятий: кулинарные мастер-классы, уроки рисования, английского языка, лекции по здоровому образу жизни и фитнесу. Мужская половина с удовольствием играет в бильярд, столы стоят в каждом Центре. Также здесь есть тренажёрные залы, библиотеки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за время эпидемии помощь волонтёров и социальных работников запросили больше 1,8 миллиона москвичей.