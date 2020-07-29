Глава Приамурья объяснил, почему не может понизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что его зарплата влияет на заработок его подчинённых.

"Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно", — приводит слова губернатора агентство РИА "Новости".

Орлов уточнил, что его ежемесячная зарплата составляет двести тысяч рублей при том, что у экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала она составляла четыреста тысяч рублей.

Чиновник уверен, что при более низкой зарплате будут сложности с набором на работу компетентных людей.