Сотрудники определили пол и вес новорождённых нильского крылана, которые родились 22 июля.
"Сейчас они весят чуть больше 20 граммов", — цитирует пресс-служба зоопарка слова его директора Светланы Акуловой.
Отмечается, что мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми. Первый месяц животные будут питаться молоком своих мам, а на второй неделе жизни родители будут приучать детёнышей к самостоятельности.
Известно, что самка египетской летучей собаки может найти своего детёныша даже среди многотысячной колонии.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.