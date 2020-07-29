В Московском зоопарке родились детёныши египетской летучей собаки

Сотрудники определили пол и вес новорождённых нильского крылана, которые родились 22 июля.

"Сейчас они весят чуть больше 20 граммов", — цитирует пресс-служба зоопарка слова его директора Светланы Акуловой.

Отмечается, что мальчик и девочка родились абсолютно здоровыми. Первый месяц животные будут питаться молоком своих мам, а на второй неделе жизни родители будут приучать детёнышей к самостоятельности.

Известно, что самка египетской летучей собаки может найти своего детёныша даже среди многотысячной колонии.