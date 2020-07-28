Глава Крыма Сергей Аксенов уволили вице-премьера правительства полуострова Юлию Жукову. Ранее чиновница курировала деятельность жилищно-коммунального хозяйства.
"Жукова уволена с должности заместителя председателя Совмина Крыма по собственному желанию", - сообщило издание "Крыминформ" со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Правительством уже было решено возложить обязанности Жуковой на вице-премьера Евгения Кабанова.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.