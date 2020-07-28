Каждый четвертый-пятый россиянин имеет антитела к коронавирусу

Пока только у каждого четвертого-пятого россиянина выработался иммунитет к коронавирусу. Антитела к COVID находят у 20-25% участников тестирования.

Данные приводит Роспотребнадзор.

"Антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20-25% пациентов", — сообщает санитарное ведомство.

Напомним, что наличие антител не исключает повторного заражения. В России такие случаи уже зафиксированы: после заболевания у пациента вырабатываются антитела, которые постепенно исчезают из крови. После этого можно вновь подхватить COVID.

Врачи отмечают, что при выборе лаборатории, которая делает тесты на антитела, нужно быть внимательным. У медучреждения должен быть соответствующий сертификат, хороший опыт и отзывы.

Ранее сообщалось, что в водорослях обнаружено природное средство от коронавируса — гепарин. Он блокирует COVID лучше, чем разработанный препарат "Ремдесивир", который активно используется для лечения коронавирусных больных в США.