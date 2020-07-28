Полиция Хабаровска работает корректно, учитывая специфику региона и сложившуюся ситуацию. Этим объясняется малое количество задержаний на массовых акциях протеста в поддержку арестованного Сергея Фургала.
С таким мнением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации, с учетом специфики региона. В остальном рекомендую спрашивать правоохранительные органы", — ответил представитель Кремля журналистам.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.