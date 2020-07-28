В Кремле объяснили малое количество задержаний в Хабаровске

Полиция Хабаровска работает корректно, учитывая специфику региона и сложившуюся ситуацию. Этим объясняется малое количество задержаний на массовых акциях протеста в поддержку арестованного Сергея Фургала.

С таким мнением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.