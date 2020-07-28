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В Москве назвали самые популярные имена новорожденных

Россия » Центр » Москва

В первый летний месяц в столице родилось больше мальчиков, чем девочек. И некоторые из них получили весьма экзотические имена.

Так, среди необычный вариантов встретились Океана, Бельчонок, Нестор, Кай, Милан, Дональд, Киану, Соломон, Спартак.

"В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек — 52,1% против 47,9%. Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр — так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) — этим именем было названо 302 девочки. В пятерке популярных мужских имен остались Михаил (так назвали 246 новорожденных), Максим (224), Дмитрий (193) и Марк (183). В топ-5 женских имен вошли Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163)", — рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Сохраняется популярность старорусских имен. Для мальчиков выбирают такие имена как Енисей, Елизар, Родослав, Нестор, Пересвет, Святогор, Доброслав, Светозар. Новорожденные девочки получили имена Рада, Любава, Лада и Марфа. Три малышки получили имена, образованные от мужских, — Георгия, Аркадия, Арсения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Госдума одобрила продление выплаты на детей в возрасте до 16 лет. В августе семьи получат 10 тысяч рублей.

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