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Оперштаб назвал регионы с наибольшим темпом прироста COVID

Россия

У жителей 84 регионов России вновь выявлен коронавирус. У каждого третьего не было внешних проявлений заболевания.

Больше всего новых больных в Москве. В столице диагноз "коронавирус" получили еще 674 человека. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за две недели составляет 0,25%. За сутки скончались 10 пациентов, выздоровели 827 человек.

Среди новых инфицированных:

🔹51,2% — от 18 до 45 лет

🔹24,0% — от 46 до 65 лет

🔹8,6% — от 66 до 79 лет

🔹8,5% — старше 80 лет

🔹7,7% — дети

Также в тройке антилидеров Свердловская область, где за сутки заболели COVID 209 местных жителей, и Ханты-Мансийский автономный округ, где число заболевших увеличилось на 187 человек.

Больше полутора сотен новых случаев выявлено в пяти регионах: Санкт-Петербург (+168), Мурманская область (+164), Нижегородская область (+163), Иркутская область (+162), Красноярский край (+153).

В семи регионах России новых инфицированных COVID-19 меньше десятка: в Ненецком АО — один, в Еврейской АО и Калмыкии — по два, в Севастополе — три, в Магаданской области — шесть, в Чечне — восемь, в Карелии — девять.

Всего за минувшие сутки в России в России зарегистрировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 150 пациентов, выздоровели 8 888 человек.

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