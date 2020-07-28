Полторы сотни россиян скончались от COVID за сутки

Жертвами коронавируса в России стали еще 150 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Это самый серьезный показатель за последние дни. Так, накануне сообщалось о 85 летальных исходах, днем ранее их было 77. Всего вирус унес жизни 13 504 россиян.

За сутки в стране зарегистрировано еще 5 395 случаев заражения COVID-19. Согласно статистике, прирост с каждым днем снижается. Накануне новых инфицированных было 5635, еще на день раньше — 5765 человек. С начала эпидемии в России выявлено 823 515 случаев коронавируса.

Выздороветь смогли уже 612 217 россиян. Из них за последние сутки — 8 888 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже свыше 27,3 миллиона тестов на COVID. За последние 24 часа их сделано 185 тысяч. Под наблюдением врачей остаются 261,7 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заболел коронавирусом. Также инфекция диагностирована у его жены и дочери, от которых спортсмен и заразился.

А вот блогер Илья Варламов уже выздоровел от коронавируса. О своей болезни он рассказал уже когда поправился. По словам блогера, в его крови сейчас достаточно антител, чтобы не волноваться о здоровье.