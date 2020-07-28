Жители Амурской области смогут пойти в кино

В августе жители Амурской области смогут вернуться в культурную жизнь. В регионе откроются кинотеатры.

Часть ограничений, введенных из-за коронавируса, снимут 1 августа.

"У нас откроется с 1 августа общепит в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры у нас также должны быть открыты с 1 августа при соблюдении соответствующих мер безопасности. Это в первую очередь рассадка и дезинфекция. По ночным клубам пока решения нет. У нас также запрещены все общественные мероприятия", — рассказал глава Приамурья Василий Орлов

Стоит отметить, что рестораны и кафе будут работать только в Благовещенске и Свободном. А вот кинотеатры откроют во всех населенных пунктах региона.

Напомним, что большинство городов области вернулись к привычной жизни еще в апреле. Исключение составили крупнейшие города — Благовещенск и Свободный.

С начала эпидемии в Амурской области зарегистрировано 2 632 случая заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 43 человек. Выздороветь смогли 1 497 местных жителей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Амурской области построят профилакторий с целебным источником.