На бывшего главу Коми завели новое уголовное дело

В превышении должностных полномочий подозревают бывшего руководителя республики Коми. Под следствием оказался Вячеслав Гайзер.

В отношении политика следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли», - пояснила адвокат подозреваемого Дарья Евменина.

Она подчеркнула, что ее клиент вину отрицает.

Стоит отметить, что уголовное расследование началось еще в 2016 году, но было приостановлено. Следствие началось только сейчас.

Напомним, что Вячеслав Гайзер уже год отбывает наказание за мошенничество, взятки и отмывание денег. Всего суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

Ранее «Правда.Ру» писала, что интересная ситуация со взятками сложилась в Томской области. На таком преступлении попался уже четвертый заместитель мэра. На этот раз – заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. Его арестовали 16 июля, через адвоката он передал заявление об отставке.