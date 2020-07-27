Власти Москвы решили не проводить в 2020 году кадастровую оценку объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти столицы решили использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год.

"Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020-го не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "постковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог", — сообщил градоначальник.